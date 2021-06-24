Экс-директора Воды Донбасса будут судить за финансирование терроризма

Обвиняемому грозит наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Бывшего генерального директора КП Вода Донбасса заочно будут судить за растрату имущества и финансирование терроризма. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

Отмечается, что в 2014 году обвиняемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора компании, с целью финансирования терроризма, создал должность советника и назначил на нее командира незаконного вооруженного формирования Легион.

Несмотря на то, что боевик не выполнял своих служебных обязанностей, руководитель предприятия в течение 2014-2016 годов выплачивал ему зарплату. Общая сумма выплаченных средств из фонда КП превысила 120 тысяч грн.

Чиновнику грозит наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в суд направлен обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах, составления и выдачи заведомо поддельных официальных документов и служебного подлога.

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