Экс-директора Воды Донбасса будут судить за финансирование терроризма
Обвиняемому грозит наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.
Бывшего генерального директора КП Вода Донбасса заочно будут судить за растрату имущества и финансирование терроризма. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Чиновник обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).
Отмечается, что в 2014 году обвиняемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора компании, с целью финансирования терроризма, создал должность советника и назначил на нее командира незаконного вооруженного формирования Легион.
Несмотря на то, что боевик не выполнял своих служебных обязанностей, руководитель предприятия в течение 2014-2016 годов выплачивал ему зарплату. Общая сумма выплаченных средств из фонда КП превысила 120 тысяч грн.
Чиновнику грозит наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, в суд направлен обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах, составления и выдачи заведомо поддельных официальных документов и служебного подлога.
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