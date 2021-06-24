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20:38 24 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власть действительно портит людей – ученые провели исследования

Влиятельные люди, обладая большой свободой выбора, считают, что у других она тоже есть вне зависимости от их социального положения.

Руководители и люди, получившие даже небольшую власть, склонны считать, что все, происходящее в жизни человека — последствия исключительно его решений. Такую систему убеждений англоязычные исследователи обозначают термином choice mindset.

Из-за этого руководители становятся нетерпимыми к чужим ошибкам и перестают замечать объективную ограниченность возможностей других людей. Они с большей вероятностью будут обвинять подчиненных в том, что они плохо работают, и наказывать их за это.

Таким образом влиятельные люди в том числе оправдывают сложившуюся иерархию.

К таким выводам пришли психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего после серии из трех исследований.

В первом они попросили 363 добровольца оценить свой уровень влиятельности. Потом задали вопрос, якобы не имеющий отношения к делу. Психологи интересовались, как поступить с сотрудником университета, который сорвал дедлайн из-за того, что его постоянно отвлекали на другие задачи. Добровольцы, считавшие себя более влиятельными, чаще советовали лишить сотрудника премии и не слушать его оправдания.

Во втором исследовании участвовали 393 человека. Их случайно разделили на начальников и подчиненных. Первой группе говорили, что они заслужили должность благодаря своим блестящим навыкам, а вторым — что они менее эффективны, поэтому и стали подчиненными.

После этого добровольцы должны были оценить работу анонима, сделанную с явными ошибками. Начальники даже без настоящих полномочий были более резкими в суждениях и хотели наказать анонима серьезнее, чем подчиненные.

Третье исследование повторяло второе, только добровольцы точно знали, что аноним — подчиненный. Следовательно, мог допустить ошибки из-за меньшей свободы выбора действий. Результат эксперимента был такой же, как предыдущий.

Психологи считают, что выводы их исследования могут помочь выстроить более справедливую государственную политику в разных странах.

«Политики обладают властью и привилегиями и могут быть менее чувствительны к ограниченности выбора своих избирателей. Это особенно важно, когда мы выходим из пандемии, когда идут дискуссии о прекращении выплаты пособий по безработице или субсидий на аренду жилья. Если вы находитесь у власти, вы можете предположить, что люди просто хотят оставаться дома вместо того, чтобы работать. Однако вам, нужно гораздо более тщательно подумать о том, сколько вариантов есть у граждан, и замечаете ли вы ограничения, с которыми они сталкиваются», — пишут авторы работы.

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Тэги: власть портит, choice mindset.
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