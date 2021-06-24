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12:00 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Посол США вернулся в Россию

Россия вернула своего посла в США несколько дней назад, а теперь и американский посол вернулся в Москву.

Американский посол Джон Салливан в четверг, 24 июня, вернулся в Москву, сообщает Интерфакс.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России», – сказал Салливан.

Посол отметил, что сосредоточится на установлении стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.

«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия – и у нас есть существенные разногласия – важно вести открытый и откровенный диалог», – добавил Салливан.

Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня.

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Тэги: США, американский посол, россию
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