Посол США вернулся в Россию

Россия вернула своего посла в США несколько дней назад, а теперь и американский посол вернулся в Москву.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России», – сказал Салливан.

Посол отметил, что сосредоточится на установлении стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.

«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия – и у нас есть существенные разногласия – важно вести открытый и откровенный диалог», – добавил Салливан.

Российский посол Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня.