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Главная » Украина » Общество
14:00 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вырос уровень безработицы

В Украине в первом квартале этого года количество занятого населения от 15 до 70 лет составляет 15,4 млн человек.

В Украине с января по март уровень безработицы составил 10,5%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

«По результатам исследования рабочей силы в первом квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет – 15,4 млн человек», – отметили в Госстате.

Уточняется, что количество безработных в возрасте от 15 лет и старше выросло до 1,8 млн человек.

В первом квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составляет 55%.

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Тэги: Украина, безработица, статистика
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