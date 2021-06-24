В Украине вырос уровень безработицы
В Украине в первом квартале этого года количество занятого населения от 15 до 70 лет составляет 15,4 млн человек.
В Украине с января по март уровень безработицы составил 10,5%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
«По результатам исследования рабочей силы в первом квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет – 15,4 млн человек», – отметили в Госстате.
Уточняется, что количество безработных в возрасте от 15 лет и старше выросло до 1,8 млн человек.
В первом квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составляет 55%.
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Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) сократился в январе-сентябре 2012 года по сравнению с показателем января-июня 2012 года на 0,4 п.п. – до 8%.