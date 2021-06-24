РФ готова передать Беларуси ЗРК С-400
Вопрос поставок из России в Беларусь ЗРК С-400 и ЗРПК Панцирь будет прорабатываться в самые ближайшие и короткие сроки.
Российские власти намерены в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок в Беларусь систем зенитно-ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов, сообщает агентство Anadolu.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРК С-400 и ЗРПК Панцирь-С1 такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки», – сказал Бойцов на выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 в Минске.
До этого в Министерстве обороны Беларуси заявляли, что ведут работу над соглашением, касающимся оснащения армии российскими системами С-400 и Панцирь-С1.
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