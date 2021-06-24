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15:00 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ готова передать Беларуси ЗРК С-400

Вопрос поставок из России в Беларусь ЗРК С-400 и ЗРПК Панцирь будет прорабатываться в самые ближайшие и короткие сроки.

Российские власти намерены в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок в Беларусь систем зенитно-ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов, сообщает агентство Anadolu.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРК С-400 и ЗРПК Панцирь-С1 такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки», – сказал Бойцов  на выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 в Минске.

До этого в Министерстве обороны Беларуси заявляли, что ведут работу над соглашением, касающимся оснащения армии российскими системами С-400 и Панцирь-С1.

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Тэги: Россия, беларусь, ЗРК С-400, MILEX-2021, Панцирь-С1
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