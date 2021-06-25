Джулиани адвокатской лицензии

Апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил аннулировать адвокатскую лицензию Рудольфа Джулиани – бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа.

Такое решение суд принял после того, как пришел к выводу, что Джулиани сделал «очевидно лживые и обманчивые» заявления о президентских выборах 2020 года. Как сказано в решении, суд пришел к выводу, что «существуют бесспорные доказательства», что Джулиани «передавал демонстративно ложные и обманчивые заявления в суды, законодателям и широкой общественности в качестве адвоката бывшего президента Дональда Трампа и кампании Трампа в связи с неудачными усилиями Трампа на перевыборах в 2020 году».

«Действия Джулиани угрожают общественным интересам и требуют временного отстранения от адвокатской деятельности», – отметил суд.

Суд заявил, что опирается на заявления Джулиани на пресс-конференциях, слушаниях законодательных органов штатов, а также в телевизионных выступлениях, радиопередачах и подкастах, а также в одном из заявлений суда.

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