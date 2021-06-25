Российских штангистов дисквалифицировали за допинг

12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление допинга, по еще восьми спортсменам ведутся разбирательства.

В отчете о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA), представлены результаты расследований с 2009 по 2019 год.

Среди дисквалифицированных оказались: двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малига (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) дисквалифицированы на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) – на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба – 105 кг) – на шесть и восемь лет соответственно.

Разбирательства ведутся по двукратному чемпиону Европы Андрею Деманову (105 кг), Ринату Кирееву (94 кг), Арсену Бораганову (77 кг), Феликсу Галибекову (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы Оксаны Сливенко (69 кг).

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