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Главная » Мир » Политика
02:24 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США поддержали Британию и Украину после инцидента в Черном море

США выразили поддержку Великобритании и Украине после инцидента с эсминцем HMS Defender в Черном море вблизи берегов Крыма.

«Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Крым – это Украина», – говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Напомним, 23 июня министерство обороны России сообщило о «серии предупредительных выстрелов» в сторону британского эсминца HMS Defender в Черном море, а также о предупредительное бомбометании с воздуха по курсу корабля, якобы «пересекшего государственную границу» РФ вблизи Крыма. После этого британский корабль покинул акваторию аннексированного РФ Крымского полуострова, уверяли в Москве.

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Тэги: США, Великобритания, эсминец
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