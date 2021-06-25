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05:36 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский допустил референдум за отсоединение Донбасса

Такой исход возможен, считает, президент, «если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией».

«Что касается альтернативных планов. План Б – мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену как план Б или план С, неважно, стену в любом формате… Стена – это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. За стену будет голосовать народ Украины», – сказал глава государства в телеэфире.

Такой исход возможен, «если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате – будет он работать или нет», добавил Зеленский.

При этом Минские соглашения президент назвал «еле живыми» и отметил, что РФ нарушает их, выдавая паспорта жителям Донбасса.

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Тэги: референдум, Владимир Зеленский, Донбасс
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