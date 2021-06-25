УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА принял решение отменить правило выездного гола со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА.

Согласно этому правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде. В следующем сезоне оно уже не будет действовать.

Теперь в случае, когда две команды забьют одинаковое количество голов в двух матчах, будут назначены два 15-минутных тайма дополнительного времени и, при необходимости, пенальти.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Тэги: футбол, УЕФА, гол, еврокубки