Парламент Евросоюза принял резолюцию о праве на безопасный аборт
По мнению авторов документа, пандемия затронула права женщин больше, чем права мужчин.
Депутаты Европейского Союза приняли резолюцию, призывающую государства, которые входят в объединение, обеспечить своим жительницам право на легальный и безопасный аборт. Как сообщает «Рейтер», за постановление проголосовали 378 законодателей, против — 255.
В резолюции, не имеющей обязательной силы, сообщается, что во время пандемии многие женщины лишились доступа к услугам, важным для сексуального и репродуктивного здоровья. По мнению авторов документа, пандемия затронула права женщин больше, чем права мужчин.
Резолюция призывает страны ЕС участить регулярные медицинские осмотры, облегчить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия, а также вести борьбу с «менструальной бедностью» — ситуацией, когда женщины не могут себе позволить купить средства гигиены. Также авторы резолюции призвали защищать права интерсексуалов и потребовала улучшить уроки полового воспитания для детей.
Сторонники резолюции заявили, что укрепление сексуального и репродуктивного здоровья и прав необходимо для обеспечения равенства и соблюдения демократических прав человека. Их оппоненты ответили, что доступ к абортам не улучшает здоровье женщины, а право на жизнь должно быть основополагающим.
В частности, законодатели осудили правительство Польши, которое ввело фактический запрет на аборты. Соответствующий закон вступил в силу в конце января — полячкам разрешили прервать беременность только в случае изнасилования, инцеста или угрозы своей жизни и здоровью.
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