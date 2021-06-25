Парламент Евросоюза принял резолюцию о праве на безопасный аборт

По мнению авторов документа, пандемия затронула права женщин больше, чем права мужчин.

Депутаты Европейского Союза приняли резолюцию, призывающую государства, которые входят в объединение, обеспечить своим жительницам право на легальный и безопасный аборт. Как сообщает «Рейтер», за постановление проголосовали 378 законодателей, против — 255.

В резолюции, не имеющей обязательной силы, сообщается, что во время пандемии многие женщины лишились доступа к услугам, важным для сексуального и репродуктивного здоровья. По мнению авторов документа, пандемия затронула права женщин больше, чем права мужчин.

Резолюция призывает страны ЕС участить регулярные медицинские осмотры, облегчить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия, а также вести борьбу с «менструальной бедностью» — ситуацией, когда женщины не могут себе позволить купить средства гигиены. Также авторы резолюции призвали защищать права интерсексуалов и потребовала улучшить уроки полового воспитания для детей.

Сторонники резолюции заявили, что укрепление сексуального и репродуктивного здоровья и прав необходимо для обеспечения равенства и соблюдения демократических прав человека. Их оппоненты ответили, что доступ к абортам не улучшает здоровье женщины, а право на жизнь должно быть основополагающим.

В частности, законодатели осудили правительство Польши, которое ввело фактический запрет на аборты. Соответствующий закон вступил в силу в конце января — полячкам разрешили прервать беременность только в случае изнасилования, инцеста или угрозы своей жизни и здоровью.

Тэги: Парламент Евросоюза, право на безопасный аборт, сексуальное и репродуктивное здоровья