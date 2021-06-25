Санкции ЕС против России снова продлят

Лидеры Евросоюза одобрили продление антироссийских санкций за конфликт с Украиной на полгода.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций против России. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в пятницу, 25 июня.

«Вчера вечером лидеры ЕС дали «зеленый свет» продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины», – написал он.

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