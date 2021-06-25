Украина рассчитывает на поставки сжиженного газа из Турции
Украина и Турция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности по газу.
Украина и Турция договорились по поставкам сжиженного газа, сообщает пресс-служба Минэнерго в пятницу, 25 июня.
По словам замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченкова, стороны уже договорились содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок газа в Украину, включающий в себя развитие инфраструктуры СПГ-терминалов.
Также страны договорились сотрудничать по транспортировке газа через Трансбалканский трубопровод между Украиной и Турцией.
«На данный момент мы не являемся активным игроком на СПГ-рынке, однако геополитическая ситуация и уменьшения объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы. Именно поэтому, сотрудничество с Турецкой Республикой в разрезе поставок СПГ является приоритетным для нас», – отметил Демченков.
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Проект газопровода «Турецкий поток» из России в Турцию по дну Черного моря, который Путин разрекламировал как альтернативу заблокированному ранее Европой «Южному потоку», не имеет никаких перспектив к реализации.
Скидка на газ стала одной из частей политических договоренностей в 2014 году Москвы и Анкары о прокладке в Турции газопровода «Турецкий поток» вместо «Южного потока», строительство которого было отменено.