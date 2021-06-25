Украинский хакер получил тюремный срок в США

Кибергруппа, в которую входили три украинских хакера, нанесла убытки на более чем один миллиард долларов.

Украинского хакера Андрея Колпакова в приговорили к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке. Злоумышленник также должен выплатить 2,5 млн долларов для возмещения нанесенного ущерба, пишет Голос Америки.

33-летний Колпаков участвовал похищал данные кредитных и дебетовых карт в США. По данным американских правоохранителей, он координировал других киберпреступников.

Украинец признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту – в сговоре с целью компьютерного взлома.

Мужчина и еще двое украинцев были арестованы летом 2018 года в Испании. Хакеры обвинялись в участии в кибергруппе FIN7. Они отправляли в отели, казино, рестораны электронные письма с вредоносным программным обеспечением, которое позволяло получить доступ к финансовой информации. Полученные сведения использовались противозаконно.

«В одних только США FIN7 получили доступ к компьютерным сетям бизнесов во всех 50 штатах и округе Колумбия, похитив более 20 млн записей по карточкам пользователей из более 6,5 тысяч терминалов торговых точек более 3,6 тысяч отдельных бизнесов», – отметил Минюст США.

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