В Германии сомалиец напал на прохожих с ножом – есть погибшие и раненые
В немецком Вюрцбурге 24-летний сомалиец набросился на нескольких человек с ножом. В результате по меньшей мере три человека погибли.
Еще шестеро получили ранения
Злоумышленника полиция остановила выстрелом в ногу, сейчас он находится под стражей.
«Мы задержали подозреваемого. Сейчас нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет», – сообщила в Twitter местная полиция.
По сообщениям правоохранителей, подозреваемый – 24-летний мужчина из Сомали. Представитель полиции заявил, что мужчина жил в Вюрцбурге.
Новости по теме
Гражданин России работал научным сотрудником в университете на техническом факультете и, по данным следствия, передавал информацию спецслужбам РФ.
Ангела Меркель произнесла речь, посвященную годовщине нападения Германии на СССР в 1941 году.
Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера.