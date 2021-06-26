В Германии сомалиец напал на прохожих с ножом – есть погибшие и раненые

В немецком Вюрцбурге 24-летний сомалиец набросился на нескольких человек с ножом. В результате по меньшей мере три человека погибли.

Еще шестеро получили ранения

Злоумышленника полиция остановила выстрелом в ногу, сейчас он находится под стражей.

«Мы задержали подозреваемого. Сейчас нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет», – сообщила в Twitter местная полиция.

По сообщениям правоохранителей, подозреваемый – 24-летний мужчина из Сомали. Представитель полиции заявил, что мужчина жил в Вюрцбурге.

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