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00:37 26 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии сомалиец напал на прохожих с ножом – есть погибшие и раненые

В немецком Вюрцбурге 24-летний сомалиец набросился на нескольких человек с ножом. В результате по меньшей мере три человека погибли.

Еще шестеро получили ранения

Злоумышленника полиция остановила выстрелом в ногу, сейчас он находится под стражей.

«Мы задержали подозреваемого. Сейчас нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет», – сообщила в Twitter местная полиция.

По сообщениям правоохранителей, подозреваемый – 24-летний мужчина из Сомали. Представитель полиции заявил, что мужчина жил в Вюрцбурге.

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Тэги: Германия, нож
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