Полицейского, убившего Флойда, приговорили к 22 годам тюрьмы
Суд штата Миннесота приговорил полицейского Дерека Шовина к 22 с половиной годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года.
Присяжные признали 45-летнего Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и убийстве второй степени. Этот приговор является одним из самых продолжительных, когда-либо вынесенных бывшим полицейским за использование незаконной смертельной силы в США, заявил журналистам генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
«Сегодняшний приговор не является справедливым, но это еще один момент реальной ответственности на пути к справедливости», – сказал Эллисон.
Прокуроры просили назначить Шовину наказание в виде заключения на срок до 30 лет. Защита просила условный срок и безуспешно добивалась пересмотра дела перед ожидаемой апелляцией.
Напомним, Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.
Cмерть Флойда вызвала многотысячные акции протеста в разных штатах, во время некоторых из них происходили массовые беспорядки, акты вандализма, ограбления и убийства.
Новости по теме
Жителям страны больше не нужно будет носить маски или держаться на безопасном расстоянии от других людей, заявил министр здравоохранения страны.
В немецком Вюрцбурге 24-летний сомалиец набросился на нескольких человек с ножом. В результате по меньшей мере три человека погибли.
Лидеры Евросоюза одобрили продление антироссийских санкций за конфликт с Украиной на полгода.