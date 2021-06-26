Полицейского, убившего Флойда, приговорили к 22 годам тюрьмы

Суд штата Миннесота приговорил полицейского Дерека Шовина к 22 с половиной годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года.

Присяжные признали 45-летнего Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и убийстве второй степени. Этот приговор является одним из самых продолжительных, когда-либо вынесенных бывшим полицейским за использование незаконной смертельной силы в США, заявил журналистам генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.

«Сегодняшний приговор не является справедливым, но это еще один момент реальной ответственности на пути к справедливости», – сказал Эллисон.

Прокуроры просили назначить Шовину наказание в виде заключения на срок до 30 лет. Защита просила условный срок и безуспешно добивалась пересмотра дела перед ожидаемой апелляцией.

Напомним, Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.

Cмерть Флойда вызвала многотысячные акции протеста в разных штатах, во время некоторых из них происходили массовые беспорядки, акты вандализма, ограбления и убийства.

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