Посол Израиля не считает Голодомор геноцидом
Посол Израиля Йоэль Лион сказал, что Голодомор в Украине больше подходит под определение социоцида, чем геноцида.
«Он не был против украинцев с точки зрения многих людей в Израиле. Он был против части общества. Это был не геноцид, а социоцид, что является большой разницей», – сказал Лион.
Посол подчеркнул, что Голодомор был ужасной трагедией украинского народа и Израиль сочувствует Украине.
«Мы не говорим, что ничего не произошло. Конечно, произошло. Миллионы людей умерли из-за этого», – сказал он.
Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона «О Голодоморе 1932-1933 годов».
Согласно опросу 2019 года, 82% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинского народа.
Израиль воздерживается от признания Голодомора геноцидом, указывая, что этот вопрос должны решать специалисты, а не политики.
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