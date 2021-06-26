Посол Израиля не считает Голодомор геноцидом

Посол Израиля Йоэль Лион сказал, что Голодомор в Украине больше подходит под определение социоцида, чем геноцида.

«Он не был против украинцев с точки зрения многих людей в Израиле. Он был против части общества. Это был не геноцид, а социоцид, что является большой разницей», – сказал Лион.

Посол подчеркнул, что Голодомор был ужасной трагедией украинского народа и Израиль сочувствует Украине.

«Мы не говорим, что ничего не произошло. Конечно, произошло. Миллионы людей умерли из-за этого», – сказал он.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона «О Голодоморе 1932-1933 годов».

Согласно опросу 2019 года, 82% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинского народа.

Израиль воздерживается от признания Голодомора геноцидом, указывая, что этот вопрос должны решать специалисты, а не политики.

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