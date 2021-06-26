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05:05 26 Июня 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Узбекистане разразился скандал из-за показанной по ТВ картины Боттичелли

Публика выразила протест из-за показа в мультфильме картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Узбекский телеканал для детей ввел должность цензора, который будет следить за соответствием показываемых материалов «узбекскому менталитету и духовности». Это произошло после того, как публика выразила протест из-за показа в мультфильме картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Задачей нового сотрудника будет размывать изображения, которые могут вызвать недовольство консервативной публики. По его данным, аналогичная должность уже появилась еще на двух каналах.

Ранее широкий резонанс в узбекском сегменте социальных сетей вызвали мультфильмы, в одном из которых был показан поцелуй принцессой Аладдина, а в другом – картина Боттичелли. Один из сотрудников канала тогда был наказан, администрация пообещала нанять человека для усиления контроля за эфиром.

Кроме того, переводчики будут предупреждать администрацию канала о наличии в материалах сюжетов, «противоречащих духовности».

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Тэги: телевидение, Узбекистан, цензура
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