США и Германия обсуждают помощь Киеву из-за СП-2
Вашингтон допускает возможность введения санкций против России, если она сократит поставки в Украину, пишет Bloomberg.
Власти США и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры в связи с завершением строительства российского газопровода Северный поток-2, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Таким образом американские и немецкие власти планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы».
Консультации проводят дипломаты при участии помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и советника канцлера Германии Яна Хеккера.
Стороны обсуждают инвестиции для помощи украинской стороне в строительстве собственных электростанций и планы по увеличению поставок газа из Украины.
Берлин также заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу продления транзита российского газа через Украину.
По данным издания, стороны обсуждали и возможность приостановки поставок газа по Северному потоку-2, если Россия решит оказать давление на Украину.
Германия выступает против этой идеи, поскольку не хочет использовать Севпоток-2 в качестве «политического оружия». США не уверены, можно ли технически создать такой механизм.
США допускают возможность введения санкций против России, если она сократит поставки в Украину.
На основании информации от источников Bloomberg нельзя сказать, как далеко продвинулись США и Германия в консультациях. Некоторые опрошенные сообщили, что уже есть «проект соглашения со всеми элементами», а один из собеседников, что «переговоры не продвинулись так далеко».
Представители США и Германии надеются согласовать основные положения договоренностей к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.
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