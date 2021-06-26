США и Германия обсуждают помощь Киеву из-за СП-2

Вашингтон допускает возможность введения санкций против России, если она сократит поставки в Украину, пишет Bloomberg.

Власти США и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры в связи с завершением строительства российского газопровода Северный поток-2, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом американские и немецкие власти планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы».

Консультации проводят дипломаты при участии помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и советника канцлера Германии Яна Хеккера.

Стороны обсуждают инвестиции для помощи украинской стороне в строительстве собственных электростанций и планы по увеличению поставок газа из Украины.

Берлин также заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу продления транзита российского газа через Украину.

По данным издания, стороны обсуждали и возможность приостановки поставок газа по Северному потоку-2, если Россия решит оказать давление на Украину.

Германия выступает против этой идеи, поскольку не хочет использовать Севпоток-2 в качестве «политического оружия». США не уверены, можно ли технически создать такой механизм.

США допускают возможность введения санкций против России, если она сократит поставки в Украину.

На основании информации от источников Bloomberg нельзя сказать, как далеко продвинулись США и Германия в консультациях. Некоторые опрошенные сообщили, что уже есть «проект соглашения со всеми элементами», а один из собеседников, что «переговоры не продвинулись так далеко».

Представители США и Германии надеются согласовать основные положения договоренностей к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.

Тэги: Киев, Германия, США, помощь, СП-2