В Украине обещают самый жаркий за 30 лет июль

Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой приносить атмосферные фронты и циклоны.

Погода в Украине в июле может оказаться рекордно жаркой: температура может достичь самых высоких значений за последние 30 лет. Об этом Укринформу рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

«Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0 градуса выше, чем в последние 30 лет», – сказала она.

В то же время Балабух добавила, что такие данные не свидетельствуют о сохранении высокой температуры в течение всего месяца.

«Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль – это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль-2021 не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений», – добавила она.

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