ПриватБанк вернет списанные из-за сбоя деньги

Специалисты банка работают над тем, чтобы в течение суток вернет средства, некорректно списанные из-за возникшего сбоя.

В ПриватБанке работают над решением проблемы, когда в субботу, 26 июня, некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

«Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток», – сообщил Олег Серга.

По его словам, банк приносит извинения клиентам за предоставленные неудобства.

Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

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