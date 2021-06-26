ПриватБанк вернет списанные из-за сбоя деньги
Специалисты банка работают над тем, чтобы в течение суток вернет средства, некорректно списанные из-за возникшего сбоя.
В ПриватБанке работают над решением проблемы, когда в субботу, 26 июня, некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
«Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток», – сообщил Олег Серга.
По его словам, банк приносит извинения клиентам за предоставленные неудобства.
Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.
Новости по теме
Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность главы правления ПриватБанка
Приватизацией ПриватБанка могут заинтересоваться крупнейшие инвесторы из-за рубежа, включая США и Европу.
СБУ и ГБР ведут расследование против Екатерины Рожковой и других сотрудников Нацбанка, которые причастны в национализации Приватбанка в 2016 году.