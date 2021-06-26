Сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ
Сепаратисты на Донбассе продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках переговоров ТКГ.
В зоне проведения ООС с начала суток, 26 июня, сепаратисты девять раз обстреляли позиции Объединенных сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что сепаратисты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
В частности, возле населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела один украинский военный погиб. В ответ на обстрелы сепаратистов ВСУ открывали ответный огонь.
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