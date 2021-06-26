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Главная » Мир » Донбасс
10:20 27 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Сепаратисты на Донбассе продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках переговоров ТКГ.

В зоне проведения ООС с начала суток, 26 июня, сепаратисты девять раз обстреляли позиции Объединенных сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что сепаратисты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В частности, возле населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный погиб. В ответ на обстрелы сепаратистов ВСУ открывали ответный огонь.

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Тэги: Донбасс, сепаратисты, всу, ООС, ткг
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