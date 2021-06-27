Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя

Мэтт Хэнкок в субботу, 26 июня, подал в отставку из-за скандала, что возник после обнародования в СМИ видео его поцелуя во время карантина.

Газета The Sun опубликовала видео, на котором запечатлено, как Хэнкок обнимает и целует свою помощницу и давнюю знакомую Джину Коладанджело.

Кроме того, и министр, и его помощница имеют семьи, а в тот момент в стране действовали правила, согласно которым граждане, не живущие под одной крышей, должны были соблюдать социальную дистанцию.

Как подчеркивает издание, именно Хэнкок активно выступал за соблюдение «запрета на объятия».

В связи с этим глава Минздрава принял решение уйти с должности.

«Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», – объявил министр.

Также Хэнкок извинился за произошедшее перед родными.

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