В Москве разогнали акцию против принуждения к вакцинации
Силовики разогнали акцию против обязательной вакцинации от коронавируса, которую депутат КПРФ Валерий Рашкин заявил в форме встречи с депутатом.
На мероприятие пришло порядка тысячи человек, пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, на мероприятии в Новопушкинском сквере были задержаны порядка десяти человек, в том числе глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Их доставили в ОВД Тверское, остальные участники возле ОВД требовали отпустить задержанных.
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