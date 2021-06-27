В Москве разогнали акцию против принуждения к вакцинации

Силовики разогнали акцию против обязательной вакцинации от коронавируса, которую депутат КПРФ Валерий Рашкин заявил в форме встречи с депутатом.

На мероприятие пришло порядка тысячи человек, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на мероприятии в Новопушкинском сквере были задержаны порядка десяти человек, в том числе глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.

Их доставили в ОВД Тверское, остальные участники возле ОВД требовали отпустить задержанных.

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