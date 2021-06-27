В Германии допустили отказ от СП-2 из-за Украины
Два кандидата на должность канцлера ФРГ выразили готовность отказаться от эксплуатации Севпотока-2 и еще один призвал не допустить завершения строительства.
Кандидаты на пост Федерального канцлера Германии Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что готовы отказаться от проекта Северный поток-2, если Россия будет использовать его как оружие против Украины, тогда как Анналена Бербок призывает не дать строительству завершиться. Об этом в субботу, 26 июня, сообщило издание DW.
Так, соответствующие заявления представителей провластного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, Социал-демократической партии Германии и партии Союз-90/Зеленые прозвучали в ходе дискуссии кандидатов.
Так, глава правительства федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Лашет утверждает, что если президент России Владимир Путин не будет придерживаться правил и станет использовать СП-2 против Украины, «можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование».
В свою очередь действующий вице-канцлер и министр финансов ФРГ Шольц выразил уверенность, что «негативное влияние на транзит газа и безопасность Украины будет иметь последствия для возможных поставок по уже готовому газопроводу».
При этом оба политика признали Северный поток-2 экономическим проектом и поддержали завершение строительства газопровода.
В то же время Бербок выступила против завершения строительства СП-2, которым, по ее словам, Москва будет «оказывать давление на Запад и Украину посредством зависимости от российского газа», и призвала не выдавать компании Nord Stream 2 последнее необходимое ей разрешение на строительство.
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