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14:30 27 Июня 2021 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Улицы Одессы ушли под воду

Четыре авиарейса не смогли приземлиться в местном аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате сильной грозы, которая накрыла Одессу вечером в субботу, 26 июня, улицы города превратились в реки, а ряд районов остались без света, информирует Telegram-канал Новости Одессы.

По его данным, под воду ушел прибрежный элитный район Аркадия, а также улицы Ильфа и Петрова, Вильямса, Балковская, М. Жукова и другие. Подтоплены подъезды домов и магазины.

Кроме того, во многих районах города исчезло электричество.

По данным издания Думская, четыре авиарейса не смогли приземлиться в Одессе из-за погодных условий – самолеты авиакомпаний SkyUp (из греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула).

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Тэги: Одесса, погодны условяи, потом
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