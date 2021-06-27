В Британии нашли документы об эсминце у Крыма

Документы, касающиеся эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, показывают, что британцы ждали агрессивной реакции РФ.

На автобусной остановке в британском графстве Кент нашли секретные документы министерства обороны, содержащие подробности об эсминце HMS Defender и британских военных, сообщает BBC.

Представитель общественности, пожелавший остаться анонимным, связался с ВВС, когда понял чувствительный характер содержания.

ВВС считает, что документы, которые включают электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника министерства обороны.

Документы, касающиеся эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, показывают, что миссия, описанная министерством обороны как «невинный проход через украинские территориальные воды» проводилась в ожидании, что РФ может отреагировать агрессивно.

Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от противоречивых вод.

В презентации содержался также вариант маршрута британского эсминца, который бы не включал территориальные воды Крыма. Отмечается, что это позволило бы избежать конфронтации, но был риск, что Россия представила бы этой в качестве доказательства, что «Британия испугалась и убежала», что позволило бы Москве заявить, что Лондон с опозданием принял претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Как отмечается, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Второй пакет документов детализирует планы возможного военного присутствия Британии в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

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