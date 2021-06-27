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Главная » Украина » Общество
18:13 27 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киевская область на грани попадания в «красную» зону

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемическим показателям в областях Украины.

Киевская область по одному из показателей соответствует «красной» зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в воскресенье, 27 июня.

Так, по состоянию на 26 июня Киевская область и все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако на Киевщине уже три дня подряд наблюдается «красный» уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус.

На сегодня в Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения. Норма – не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Область пока не попала в «красную» зону карантина, поскольку для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать, по меньшей мере, два показателя.

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Тэги: киевская область, пандемия, Киевщина, covid-19, красная зона
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