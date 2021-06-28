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01:51 28 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция объявила в розыск болельщицу, спровоцировавшую завал участников «Тур де Франс»

На первом этапе многодневной велогонки «Тур де Франс» на участке от Бреста до Ландерно произошло массовое падение участников.

Одна из зрительниц держала в руках плакат таким образом, чтобы его было видно на камере, но не заметила, что он мешает участникам соревнования.

В плакат врезался немец Тони Мартин, а за ним упали еще несколько спортсменов. Особенно серьезно пострадали трое спортсменов, которым пришлось сойти с дистанции.

Полиция объявила в розыск болельщицу. Полиция департамента Финистер указала приметы подозреваемой, призвав сообщить о ее возможном местонахождении. Согласно сообщению, женщина исчезла до прибытия полицейских.

Напомним, что «Тур де Франс» – ежегодные шоссейные многодневные велогонки по дорогам Франции. На данное время это самое престижное соревнование среди многодневных гонок в профессиональном велоспорте.

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Тэги: полиция, велогонка, Тур де Франс
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