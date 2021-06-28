Полиция объявила в розыск болельщицу, спровоцировавшую завал участников «Тур де Франс»
На первом этапе многодневной велогонки «Тур де Франс» на участке от Бреста до Ландерно произошло массовое падение участников.
Одна из зрительниц держала в руках плакат таким образом, чтобы его было видно на камере, но не заметила, что он мешает участникам соревнования.
В плакат врезался немец Тони Мартин, а за ним упали еще несколько спортсменов. Особенно серьезно пострадали трое спортсменов, которым пришлось сойти с дистанции.
Полиция объявила в розыск болельщицу. Полиция департамента Финистер указала приметы подозреваемой, призвав сообщить о ее возможном местонахождении. Согласно сообщению, женщина исчезла до прибытия полицейских.
Напомним, что «Тур де Франс» – ежегодные шоссейные многодневные велогонки по дорогам Франции. На данное время это самое престижное соревнование среди многодневных гонок в профессиональном велоспорте.
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Для 32-летнего британца эта победа — четвертая на «Тур де Франс» и третья подряд. «Тур де Франс» проходил по дорогам Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.
Пост спортсмена собрал почти 20 тысяч лайков в соцсети и несколько тысяч комментариев, в которых интернет-пользователи сочувствуют велогонщику и желают ему удачи.