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02:30 28 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных фанатов из Санкт-Петербурга

В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из российского города.

Прогнозируют, что это число возрастет.

В Санкт-Петербурге состоялись два из групповых матчей сборной Финляндии, против России – 16 июня и против Бельгии – 21 июня. На них, по оценкам, приехало около двух тысяч финнов. Институт призывает тех, кто побывал в России, сдать тест на коронавирус.

22 июня на границе России с Финляндией из-за тестирования на ковид возникли длинные очереди автобусов, которыми финны возвращались домой. В результате им позволили сделать тесты уже в Финляндии.

В России в последнее время начинается новая волна COVID-19 из-за распространения коронавируса штамма “дельта” (“индийский”), который является особенно заразным.

В частности, в Санкт-Петербурге 25 июня сообщили о 107 умерших от коронавирусного заболевания – столько жертв в России еще не бывало в одном городе за день с начала пандемии.

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Тэги: Финляндия, Санкт-Петербург, коронавирус
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