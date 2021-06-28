В Черном море начинаются самые масштабные за всю историю учения Sea Breeze
В этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю – 32 страны с шести континентов.
В Черном море в понедельник, 28 июня, начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Об этом сообщают ВМС США в Twitter.
Отмечается, что в этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.
В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО.
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Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. В маневрах примут участие около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов.
Американским самолетом C-130J Hercules и британским A400 Atlas были доставлены снаряжение и первые участники международных учений.
Учения Sea Breeze 2019 начнутся в понедельник, 1 июля, в Одессе. Учения пройдут на море, на суше, в воздухе и под водой.