ООН нашли доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР
В Организации Объединенных Наций собрали доказательства военных преступлений российских наемников в Центральноафриканской республике.
Соответствующий доклад опубликуют в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает The New York Times.
Отмечается, что организация провела расследование и пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где укрывались повстанцы.
Доклад, по данным издания, основан на фото, свидетельских показаниях и информации местных чиновников. Речь в докладе идет о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.
В ООН считают, что российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников, вели правительственные войска. По информации организации, в стране максимально действовало 2,1 тыс. «военных инструкторов» из России.
Как уточняет газета, российские власти утверждали, что в ЦАР никогда не было больше 550 «военных инструкторов». NYT также пишет, что российские боевики заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.
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