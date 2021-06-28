В РПЦ считают, что беременность после изнасилования – не повод для аборта
Так считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Волоколамский Иларион (Алфеев).
Он пояснил, что, с точки зрения Русской православной церкви, каждая человеческая жизнь «имеет абсолютную ценность» – вне зависимости от того, как проходило зачатие.
Кроме того, со слов Алфеева, РПЦ имеет опыт работы с женщинами, забеременевшими в результате изнасилования, и родившийся ребенок «принес им счастье».
В 2016 году с призывом к запрету абортов выступил и патриарх всея Руси Кирилл.
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