В Черном море стартуют учения Sea Breeze
В этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю – 32 страны с шести континентов.
В Черном море в понедельник, 28 июня, начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Об этом сообщают ВМС США в Twitter.
Отмечается, что в этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.
В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО.
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В учениях Sea Breeze примет участие 21 страна с шести континентов, в их числе Украина, Британия, Франция, Грузия Польша.
На сегодня в данном регионе группировка американских войск уже насчитывает 400 тысяч военнослужащих.
Украинская морская пехота и авиация будет перенимать опыт ведущих стран мира, по внедрению стандартов НАТО.