Совет ЕС одобрил открытое небо с Украиной
Соглашение об открытом небе будет подписано не раньше осени, а потом еще ратифицировано сторонами.
Совет Евросоюза одобрил подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 28 июня.
«Сегодня Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром», – говорится в сообщении.
Данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.
«Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС», – отмечается в сообщении.
Решение по Украине также позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.
Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью, а после утверждены каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.
На решение Совета ЕС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Благодарен Европейскому совету и председательству Португалии в Совете ЕС в 2021 году за принятие Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство», - написал он в Twitter.
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