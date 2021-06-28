Совет ЕС одобрил открытое небо с Украиной

Соглашение об открытом небе будет подписано не раньше осени, а потом еще ратифицировано сторонами.

Совет Евросоюза одобрил подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом. Об этом сообщает ся на сайте Совета ЕС в понедельник, 28 июня.

«Сегодня Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром», – говорится в сообщении.

Данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

«Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС», – отмечается в сообщении.

Решение по Украине также позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.

Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью, а после утверждены каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.

На решение Совета ЕС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодарен Европейскому совету и председательству Португалии в Совете ЕС в 2021 году за принятие Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство», - написал он в Twitter.