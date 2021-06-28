Зеленский подписал закон о «налоге на Google»

Иностранные компании, которые поставляют Украине электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому иностранные мировые технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft, Netflix и другие, будут платить в Украине 20 процентов НДС (налог на добавленную стоимость). Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 28 июня.

У Зеленского отметили, что это позволит увеличить поступления в госбюджет от НДС и такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Евросоюза, Австралии, Беларуси, Казахстане.

Так, иностранные компании, которые поставляют Украине электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает один миллион гривен в год.

Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг, уточнили в ОПУ.

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