Франция сенсационно проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2020
Сборная Франции после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время в серии пенальти уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.
Швейцария первой забила, открыв счет на 16-й минуте после точного удара Сеферовича головой.
В начале второго тайма швейцарцы могли удваивать преимущество, но Родригес не реализовал пенальти.
После этого французы получили психологическое преимущество и Бензема сначала сравнял счет, а через две минуте вывел свою команду вперед.
На 75-й минуте Погба с дальней дистанции попал в девятку и увеличил преимущество Франции, однако Сеферович сначала вернул интригу в матче, а Гавранович на последних минутах перевел игру в овертайм.
В дополнительное время команды голов не забивали, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти, где сильнее оказалась Швейцария.
Швейцарцы реализовали все пять 11-метровых ударов, а в составе французов решающий пенальти не забил Мбаппе.
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