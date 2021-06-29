Франция сенсационно проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2020

Сборная Франции после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время в серии пенальти уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.

У французов решающий пенальти не забил Мбаппе



Швейцария первой забила, открыв счет на 16-й минуте после точного удара Сеферовича головой.

В начале второго тайма швейцарцы могли удваивать преимущество, но Родригес не реализовал пенальти.

После этого французы получили психологическое преимущество и Бензема сначала сравнял счет, а через две минуте вывел свою команду вперед.

На 75-й минуте Погба с дальней дистанции попал в девятку и увеличил преимущество Франции, однако Сеферович сначала вернул интригу в матче, а Гавранович на последних минутах перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды голов не забивали, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти, где сильнее оказалась Швейцария.

Швейцарцы реализовали все пять 11-метровых ударов, а в составе французов решающий пенальти не забил Мбаппе.

Тэги: Евро-2012, футбол, Франция