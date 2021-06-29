НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
05:24 29 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На железнодорожной станции в центре Лондона вспыхнул сильный пожар

В центре британский столицы, в районе железнодорожной станции Elephant & Castle Station, произошел серьезный пожар.

Отмечается, что во время пожара прогремели несколько взрывов. В связи с этим власти эвакуировали людей из соседних жилых домов и офисных зданий, а движение поездов через станцию временно приостановили.

Кроме того, несколько дорог в районе были перекрыты, поскольку в небо поднялось огромное облако черного дыма.

С огнем, который уничтожил три коммерческих объекта, шесть автомобилей и телефонную будку, боролись около 100 пожарников. В целом на место ЧП вызвали 15 пожарных машин.

На месте происшествия за помощью к медикам обратились шесть человек, одного из них пришлось госпитализировать.

Причина пожара пока не установлена.

Источник:
Тэги: Лондон, пожар
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В центре Лондона вспыхнул сильный пожар

На рынке Camden Market в столице Великобритании вспыхнул крупный пожар, сообщает противопожарная служба Лондона в Twitter.

В Лондоне вспыхнули протесты из-за пожара в многоэтажке

В Лондоне вспыхнули стихийные демонстрации протеста, участники которых выражают недовольство действиями властей и требуют справедливости и объяснения причин пожара.

В Лондоне загорелся многоэтажный жилой дом – пострадали 50 человек

Пожар случился в 27-этажном жилом здании на западе британской столицы. По данным агентства Reuters, есть погибшие, однако их число пока неизвестно.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com