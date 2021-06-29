На железнодорожной станции в центре Лондона вспыхнул сильный пожар
В центре британский столицы, в районе железнодорожной станции Elephant & Castle Station, произошел серьезный пожар.
Отмечается, что во время пожара прогремели несколько взрывов. В связи с этим власти эвакуировали людей из соседних жилых домов и офисных зданий, а движение поездов через станцию временно приостановили.
Кроме того, несколько дорог в районе были перекрыты, поскольку в небо поднялось огромное облако черного дыма.
С огнем, который уничтожил три коммерческих объекта, шесть автомобилей и телефонную будку, боролись около 100 пожарников. В целом на место ЧП вызвали 15 пожарных машин.
На месте происшествия за помощью к медикам обратились шесть человек, одного из них пришлось госпитализировать.
Причина пожара пока не установлена.
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В Лондоне вспыхнули стихийные демонстрации протеста, участники которых выражают недовольство действиями властей и требуют справедливости и объяснения причин пожара.
Пожар случился в 27-этажном жилом здании на западе британской столицы. По данным агентства Reuters, есть погибшие, однако их число пока неизвестно.