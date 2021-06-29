На железнодорожной станции в центре Лондона вспыхнул сильный пожар

В центре британский столицы, в районе железнодорожной станции Elephant & Castle Station, произошел серьезный пожар.

Отмечается, что во время пожара прогремели несколько взрывов. В связи с этим власти эвакуировали людей из соседних жилых домов и офисных зданий, а движение поездов через станцию временно приостановили.

Кроме того, несколько дорог в районе были перекрыты, поскольку в небо поднялось огромное облако черного дыма.

С огнем, который уничтожил три коммерческих объекта, шесть автомобилей и телефонную будку, боролись около 100 пожарников. В целом на место ЧП вызвали 15 пожарных машин.

На месте происшествия за помощью к медикам обратились шесть человек, одного из них пришлось госпитализировать.

Причина пожара пока не установлена.

Тэги: Лондон, пожар