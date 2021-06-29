В Греции нашли украденную картину Пикассо
Правоохранители нашли украденные в 2012 году из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана.
По имеющимся данным, 49-летнему греку не удалось вывезти за границу полотна «Женская голова» Пикассо и «Ветряная мельница» Мондриана, чтобы продать их на черном рынке.
Злоумышленник задержан.
Стоимость картины Пикассо, созданной им в 1939 году, достигает 20 миллионов евро.
На ее обороте размещено рукописное посвящение испанского художника греческому народу за его вклад в войну против нацизма. Надпись была сделана в 1949 году.
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