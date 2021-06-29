Ученые обнаружили, что в Антарктиде внезапно исчезло большое озеро

Выводы исследователей основаны на анализе спутниковых данных, полученные аппаратом NASA ICESat-2 при наблюдениях за шельфовым ледником Амери.

Американские и австралийские ученые зафиксировали быстрое образование крупной ледяной кальдеры в том месте антарктического шельфового ледника, где раньше находилось озеро. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Исчезновение крупного пресноводного водоема связано с образованием трещин, из-за чего вода стекла в океан, говорят специалисты.

Выводы исследователей основаны на анализе спутниковых данных, полученные аппаратом NASA ICESat-2 при наблюдениях за шельфовым ледником Амери в восточной части Антарктиды в июне 2019 года (середина зимы в южном полушарии).

Отслеживание высоты льда позволяет понять, как талая вода, образующаяся на поверхности льда, способствует появлению трещин и обрушению ледников.

По прогнозам, этот процесс значительно усилится в ближайшие десятилетия, причем быстрые изменения поверхности ледников из-за таяния не будут ограничиваться только летними месяцами.

Оказалось, что в зимние месяцы 2019 года в леднике внезапно образовалась неровная кратероподобная депрессия (долина) площадью 11 квадратных километров и глубиной 80 метров в том месте, где раньше находилось покрытое льдом озеро площадью 60 квадратных километров.

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