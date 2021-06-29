В Сирии военную базу США обстреляли ракетами
Американские военные в порядке самообороны открыли артиллерийский ответный огонь по пусковым позициям.
В северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская военная база в понедельник, 28 июня, была атакована реактивными снарядами, сообщило агентство SANA.
Отмечается, что ракеты были выпущены по базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора. В результате обстрела никто не пострадал.
Факт нападения и отсутствие жертв подтвердил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.
«Силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, проводится оценка ущерба», – написал он в Twitter.
Кроме того, информировал полковник, военные США открыли артиллерийский ответный огонь.
«Вооруженные силы США в Сирии, находясь под реактивным обстрелом, действовали в порядке самообороны и вели артиллерийский огонь по пусковым позициям», – уточнил он.
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