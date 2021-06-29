В ЕС не пускают привитых вакциной Covishield
Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам.
Граждане Индии, вакцинированные от коронавируса препаратом компании AstraZeneca индийского производства Covishield, испытывают трудности с поездками в Евросоюз, сообщило в понедельник, 28 июня, агентство Reuters со ссылкой на власти Индии.
Так, о наличии проблемы заявил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла. Он утверждает, что работает над решением этого вопроса.
«Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами», – цитирует агентство руководителя.
При этом Reuters напоминает, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четыре вакцины от коронавируса – AstraZeneca, известную как Vaxzevria, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson. Препарата AstraZeneca/Covishield в перечне пока нет.
В связи с этим Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield EMA. Однако в Брюсселе отмечают, что заявка на получение разрешения для этого препарата подана не была.
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