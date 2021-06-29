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Главная » Мир » Политика
15:30 29 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ проводит проверку систем ПВО в Крыму

Россия решила проверить системы противовоздушной обороны на оккупированом полуострове на фоне учений Sea Breeze.

Россия во вторник, 29 июня, проводит в аннексированном Крыму проверку системы противовоздушной обороны.

Контрольными целями для комплексов ПВО С-400 выступили истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты.

Сообщается, что экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов Панцирь в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова.

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Тэги: Россия, крым, ПВО, Sea Breeze
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