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00:59 30 Июня 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Украина пробилась в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины, которая чудом попала в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.

Открыл счет в матче Зинченко, на 28-й минуте он забил в ворота сборной Швеции после результативного паса Ярмоленко.

Однако уже через 15 минут Форсберг благодаря рикошету сравнял счет в матче – 1:1.

Во втором тайме ни одной из команд не удалось получить преимущество, поэтому были назначены два экстра-тайма.

На 99-й минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве: за грубую игру против Беседина Маркус Даниэльсон был удален с поля.

На последней минуте второго экстра-тайма Артем Довбик, сыгравший третий матч за сборную Украины, ударом головой в падении вывел команду Андрея Шевченко вперед – 2:1.

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Тэги: сборная Украины, футбол, Евро-2020
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