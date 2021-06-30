Украина пробилась в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Украины, которая чудом попала в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.
Открыл счет в матче Зинченко, на 28-й минуте он забил в ворота сборной Швеции после результативного паса Ярмоленко.
Однако уже через 15 минут Форсберг благодаря рикошету сравнял счет в матче – 1:1.
Во втором тайме ни одной из команд не удалось получить преимущество, поэтому были назначены два экстра-тайма.
На 99-й минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве: за грубую игру против Беседина Маркус Даниэльсон был удален с поля.
На последней минуте второго экстра-тайма Артем Довбик, сыгравший третий матч за сборную Украины, ударом головой в падении вывел команду Андрея Шевченко вперед – 2:1.
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