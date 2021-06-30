В столовой Верховной Рады подрались «слуги народа»

Между народными депутатами от «Слуги народа» Николаем Тищенко и Александром Куницким произошла стычка в столовой Верховной Рады.

Видео под названием «Коля Тищенко быкует в Верховной Раде» Куницкий обнародовал в YouTube.

По словам депутата, причиной конфликта якобы стал законопроект об автоматической пролонгации дипломов моряков, который сегодня будут рассматривать на внеочередном заседании. Профильный комитет, в состав которого входит Тищенко, по словам Куницкого, не хотел поддерживать этот документ.

«Утром в столовой Верховной Рады я встретил Николая Тищенко, который в своей манере неадекватной начал высказывать претензии по статье о моряках, которую якобы я заказал против него», – заявил депутат.

После этого Тищенко, по словам его коллеги, якобы напал на него.

«Выбил телефон из рук, начал пинать его ногами, повалил меня на землю, начал нападать, не знаю, что хотел сделать. Сложно понять», – заявил Куницкий.

На видео, опубликованном Куницким, видно, как Тищенко махнул рукой в сторону своего коллеги, после чего исчезло изображение видео, но остался звук. После этого Тищенко ушел, за ним последовал Куницкий. Тищенко попросил не преследовать его и также начал записывать видео.

Глава партии Александр Корниенко сообщил журналистам, что «видел отдельно и Тищенко, и Куницкого, но выглядят они как побитые».

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