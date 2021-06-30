Сборная Франции установила антирекорд чемпионатов Европы
Накануне в рамках первого раунда плей-офф Евро-2020 сборная Франции в драматической борьбе уступила швейцарцам – 3:3 (по пенальти – 4:5).
Это всего второй раз в истории, когда действующие чемпионы мира не попали в число призеров на Евро, при этом впервые выбыв из борьбы на столь ранней стадии турнира.
Отметим, днем ранее покинули турнир и действующие чемпионы Европы – португальцы. Они минимально уступили бельгийцам – 0:1.
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