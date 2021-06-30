Жара в Киеве обновила рекорды

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда.

В пятницу и субботу жара в Киеве побила многолетние рекорды.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда:

среднесуточная температура – +28,3°С (на 1,7°С выше рекорда 1957 года);

максимальная температура – +35,4°С (на 0,4°С выше рекорда 1885 года);

минимальная температура – +21,0°С (на 0,5°С выше рекорда 1957 года).

На следующий день, 26 июня, был установлен еще один температурный рекорд – столбик температуры не опустился ниже 22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.

В то же время максимальная температура в этот день повторила рекорд 1939 года – +32,2°С.

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