Жара в Киеве обновила рекорды
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда.
В пятницу и субботу жара в Киеве побила многолетние рекорды.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда:
среднесуточная температура – +28,3°С (на 1,7°С выше рекорда 1957 года);
максимальная температура – +35,4°С (на 0,4°С выше рекорда 1885 года);
минимальная температура – +21,0°С (на 0,5°С выше рекорда 1957 года).
На следующий день, 26 июня, был установлен еще один температурный рекорд – столбик температуры не опустился ниже 22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.
В то же время максимальная температура в этот день повторила рекорд 1939 года – +32,2°С.
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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, впервые в этом году столбик термометра поднялся до +35°С.
Минувший июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.