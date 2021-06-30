В США полиция нашла насильника спустя 14 лет по ДНК-тестам
Полиция благодаря генеалогическим сайтам нашла подозреваемого в изнасиловании спустя 14 лет. Тот загрузил результаты своих ДНК-тестов и вскоре был арестован.
Дело удалось раскрыть благодаря подразделению судебной генеалогии. Флорида в 2018 году стала первым штатом США, где открыли такую службу.
Сообщается, что преступление произошло еще в 2007 году в городе Тампа. Студентка возвращалась с вечеринки в общежитие, когда незнакомец предложил ее подвезти. Девушка согласилась, и, когда они приехали в общежитие, мужчина изнасиловал ее.
Тогда полиция собрала все улики, но найти преступника не удалось, поэтому дело считалось нераскрытым.
Спустя 13 лет, в 2020 году правоохранители возобновили расследование. Подозреваемого нашли по совпадениям ДНК на генеалогических сервисах GEDmatch и FamilyTree. Им оказался 44-летний Джаред Вон.
Полицейские приехали к Вону в Западную Вирджинию и провели генетическую экспертизу. Результат выдал совпадение с ДНК преступника, шанс которого был один на 700 миллиардов.
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