Как приготовить сырные бомбочки?

Классические сырные бомбочки — вкусная и быстрая закуска и ароматный гарнир, который понравится всем любителям изысканных сыров!

Классические сырные бомбочки — вкусная и быстрая закуска и ароматный гарнир, который понравится всем любителям изысканных сыров!

Они представляют собой нежное бисквитное тесто, внутри которого можно найти сыр Эмменталь или любой другой твердый сырный деликатес, имеющий яркий аромат и нежную сливочную текстуру, покрытый чесночным маслом и пряными травами, а затем запеченный до приятной золотистой корочки.

Как самому приготовить ароматные сырные бомбочки?

Представленная горячая закуска готовится путем обертывания бисквитного теста вокруг сырной начинки. Затем каждую получившуюся бомбочку смазывают маслом из чеснока и свежей зелени и посыпают тертым Пармезаном, после чего запекают в духовке до образования золотистой корочки.

Ингредиенты:

- Замороженный бисквит (450 г);

- Любой твёрдый сыр (16 ломтиков);

- Сливочное масло (4 ст. л.);

- Чесночный порошок (½ ч. л.);

- Смесь ароматных трав (½ ч. л.);

- Тертый Пармезан (25 г);

- Нарезанная свежая зелень (2 ст. л.).

Пошаговая инструкция:

1. Поставьте разогреваться духовку до 190ºС, пока будете заниматься подготовкой самих сырных бомбочек.

2. Каждый замороженный бисквит разрежьте на 2 равные части (поперек), используя зубчатый нож.

3. Застелите противень для запекания пергаментной бумагой, после чего смажьте его небольшим количеством растительного масла. Затем выложите готовый бисквит на противень и приступайте к приготовлению начинки.

4. Поместите квадратный кусочек твердого сыра на каждый ломтик бисквита. Не бойтесь экспериментировать со вкусом. Для приготовления сырных бомбочек можно использовать даже сыр с белой плесенью, который придаст готовой закуске приятный аромат и ярко выраженный соленый вкус.

5. Оберните бисквитное тесто вокруг сырной начинки, хорошенько закрывая швы между тестом.

Затем выложите каждую бомбочку на противень швом вниз на расстоянии 3-4 см друг от друга. Возможно, сырные бомбочки придется запекать небольшими партиями, чтобы они не слиплись во время приготовления.

6. В отдельной миске смешайте масло, чесночный порошок и смесь ароматных трав. Прогрейте ее в микроволновой печи, пока масло полностью не растает.

7. Смажьте верхушку каждой сырной бомбочки 3 столовыми ложками чесночного масла. Сверху посыпьте тертым сыром Пармезан.

8. Выпекайте готовое блюдо в течение 10 минут до образования аппетитной золотистой корочки. Старайтесь не передержать сырные бомбочки, чтобы сыр не начал вытекать.

9. После этого полейте готовую горячую закуску остатками чесночного масла и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Подавайте сырные бомбочки к столу горячими!