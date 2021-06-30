Проститутка слила в сеть видео с мастурбирующим полковником полиции

Сумской полицейский Роман Невожай оказался «порнозвездой».

На видеохостинге YouTube разместили видеоткровение с пометной «18+», где запечатлен мужчина, крайне похожий на замначальника Конотопского отдела полиции Сумской области Романа Невожая (на фото справа).

На видео мужчина, похожий на полковника Невожая, занимается демонстрацией своих половых органов, стимулируя их рукой. Женщина, снимающая это видео, обещает выложить непотребство в интернет.

Вскоре YouTube удалил видео и аккаунт разоблачительницы, но видео успели просмотреть около 2000 пользователей.

Мы сохранили видео и поддали цензуре. И все равно оно может шокировать читателей (строго 18+!):

«Герой» видеоролика, согласно данным разоблачительницы, является начальником управления коммуникации ГУНП в Сумской области. Согласно же декларации, Роман Невожай так и работает в Конотопе.

Роман Невожай – брат-близнец нынешнего заместителя начальника ГУНП в Запорожской области Руслана Невожая (на фото слева), и сейчас является объектом расследования ГБР относительно информации о его возможной причастности к «крышеванию» наркоторговли.

Руслан Невожай ранее занимал начальственные должности в главке полиции Сумской области.